مليشيا الحوثي تجبر ملاك المكاتب على عرض كُتب تمجد الإمامة

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
قالت مصادر إن مليشيات الحوثي الإنقلابية ألزمت مالكي المكتبات في العاصمة صنعاء بالترويج لأفكرها الطائفية وتمجيد الحكم الإمامي الظلامي المتخلف.
وذكر أحد ملاك المكاتب في العاصمة صنعاء أن مليشيا الحوثي أجبرته على عرض الكتب التي تمجد الإمام يحيى حميد الدين، وتحكي سيرته وتمتدح الحكم الإمامي البغيض.
وتابع أن المليشيات اختارت هذه الكتب والتي قام بتأليفها موالون للحوثيين وينتمون لسلالة زعيمهم، في محاولة للتكريس في أذهان القراء من اليمنيين أن الثورة التي قامت ضد الحكم الإمامي البائد في 26 سبتمبر عام 1962 ليست إلا "انقلاباً".
ولفت إلى أن المليشيا أجبرت مالكي المكتبات نشر كتب وملازم طائفية للصريع حسين الحوثي ووالده بدر الدين الحوثي ومنظري وفقهاء مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محاولة للترويج لأفكارها الطائفية المتطرفة.
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