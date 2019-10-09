صنعاء.. انعدام الديزل يتسبب بأزمة حادة في المياه

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

انعدام الديزل

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر محلية إن العاصمة صنعاء تشهد أزمة مياه حادة تخنق حياة المواطنين في ظل ارتفاع أسعار "الوايتات" مع استمرار أزمة المشتقات.



وذكرت أن المواطنين يشتكون من أزمة مياه خانقة وسط ارتفاع أسعار المياه ووصول سعر الوايت الواحد ما بين خمسة عشر ألف وعشرين ألف ريال بالتزامن مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

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إلى ذلك يؤكد سكان محليون، أن معظم المواطنين عجزوا عن شراء "الوايت" الماء بسبب الأزمة المالية والأوضاع الاقتصادية المتدهورة في ظل انقطاع المرتبات وتوقف الأعمال بسبب الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي.

وأوضحوا إن الأزمة الحادة في المياه وارتفاع أسعار الوايتات مستمر منذ أكثر من 12 يوماً، منوهين إلى أن معظم الأسر لجأت إلى خزانات المياه التي يجود بها فاعلو الخير والتي تتوزع في بعض الأحياء.

يشار إلى أن سعر الدبة البترول أو الديزل (20 ليتراً) وصلت بالسوق السوداء إلى نحو 25 ألف ريال (أكثر من 41 دولاراً أمريكياً).