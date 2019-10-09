صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع وتجمعات للحوثيين بالظاهر

الأربعاء 9 أكتوبر 2019 القوات السعودية كتب الخليج 365 ـ صعدة شنت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019 قصفا على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في منطقة غافرة التابعة لمديرية الظاهر الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف. Advertisements ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الصاروخي والمدفعي. ومنذ العام 2015، تتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في مختلف مناطق المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي. وتتقاسم القوات الحكومية مع المليشيا السيطرة على المحافظة التي تعد أهم معقل للحوثيين.

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