- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
الأربعاء 9 أكتوبر 2019
الهلال الأحمر الإماراتي يقدم دعما لمركزين صحيين بالحديدة
كتب
الخليج 365
قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، شحنة أدوية جديدة لصالح مركزين صحيين في محافظة الحديدة، ضمن الدعم الإماراتي للقطاع الصحي بالساحل الغربي لليمن، حسبما أوردت وكالة وام الرسمية بالإمارات .
وجرى تسليم الشحنة، التي تضمنت كميات جديدة من الأدوية والمحاليل الطبية لمركزي التعفاف بمديرية التحيتا وقطابة بمديرية الخوخة، من قبل الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر بحضور منصر نائب مدير مكتب الصحة في محافظة الحديدة، الدكتور عبدالعزيز، الذي أشاد بجهود الهلال المتواصلة دعما للقطاع الصحي في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة من خلال إعادة ترميم وتأهيل المنشآت الصحية ومدها بالأدوية اللازمة.
وثمّن مدير مكتب الصحة في التحيتا، الدكتور حسن أهيف، ومدير مكتب الصحة في الخوخة، الدكتور عبدالله زهير دوبلة، الدعم المتواصل من قبل دولة الإمارات والذي مكّن المراكز والوحدات الصحية في المديريتين من استمرار عملها وبقائها مفتوحة لتقديم الخدمات المجانية للمواطنين اليمنيين.
وأعرب مسؤولو مركزي الصحة بالتعفاف وقطاية عن الشكر الجزيل لدولة الإمارات لجهودها المتواصلة الداعمة للقطاع الصحي اليمني.
وهذه الدفعة من الأدوية تعد السابعة من نوعها خلال الشهرين الماضيين وشملت دعم القطاع الصحي بمديرية المخا في محافظة تعز ومديريات الخوخة وحيس والتحيتا بمحافظة الحديدة وذلك ضمن حملة الاستجابة السريعة والمتواصلة من قبل هيئة الهلال الأحمر لمواجهة ومكافحة الأوبئة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الإماراتي يقدم دعماً لمركزين صحيين بالحديدة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.