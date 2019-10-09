تنفيذي سقطرى يناقش احتياجات المحافظة لحفظ الأمن والإستقرار

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
سقطرى
كتب
الخليج 365
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة سقطرى برئاسة المحافظ رمزي محروس احتياجات المحافظة وما تتطلبه المرحلة القادمة لحفظ امن واستقرار الارخبيل.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد تطرق الاجتماع الى أهمية تفعيل أنشطة المكاتب التنفيذية وفقاً للقانون ورفع خطة عمل للفصل المتبقي من العام الجاري مع تقارير إنجاز خطة الفصول الثلاثة السابقة.
وكلف الاجتماع مدير مكتب المالية بتشكيل لجنة الايرادات للنظر في عملية تحصيلها وتحديد الاوعية المالية وفقا للقانون واللوائح المنظمة.
كما كلف الاجتماع لجنة برئاسة مدير الثقافة لاعداد الاحتفالية بمناسبة حلول العيد الـ 57 لثورة 26 سبتمبر و14اكتوبر.
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