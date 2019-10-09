مؤسسة شباب عدن الواعد تدشن مبادرة مرحباً مدرستي 3 بدعم من الإنتقالي

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
الخليج 365
دشنت مؤسسة شباب عدن الواعد، مساء الثلاثاء، مبادرة مرحباً مدرستي 3 في مدرسة الشهيد العبيدي بمديرية الشيخ عثمان، برعاية ودعم دائرة المراة والطفل بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي .
وفي التدشين، أكدت رئيسة دائرة المرأة والطفل، اشتياق محمد سعد، دعم المجلس لمثل هذه المشاريع التي تهتم بتنمية و تعزيز مهارات و قدرات الطفل و تنمية مداركه الحسية .. مشيرة إلى أن هذه المبادرة تستهدف 16 مدرسة في جميع مديريات العاصمة عدن، مثنية على الروح الشبابية الفاعلة التي تساهم في خدمة المجتمع .
بدورها رحبت مديرة المدرسة الأستاذة أشواق طه، بالحاضرين ومعبرة عن بالغ سعادتها في مثل هذه النشاطات التي تستهدف المدارس .
وشكرت الأستاذة أشواق دائرة المرأة و الطفل على تبنيها مثل هذه المبادرات الشبابية التي تلامس قدرات ومدارك الأطفال في المدارس.
حضر التدشين الأمين العام للمجلس المحلي بالشيخ عثمان علي عبدالمجيد، و قيادات تربوية و قيادة انتقالي الشيخ عثمان، وأعضاء مجلس الآباء في المديرية .
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