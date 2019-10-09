الحضرمي يناقش مع التحالف الدولي وضع المواقع الأثرية في اليمن وسبل حمايتها

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365

ناقش وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، مع مدير عام التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع، فاليري مريلاند، وضع المواقع الاثرية والتراث الثقافي والمتاحف في اليمن وسبل حمايتها والمحافظة عليها.



وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد قدم الوزير الحضرمي للمسئول الدولي نبذة عن الارث الثقافي وما تزخر به اليمن من تنوع حضاري وكنوز تاريخية، مسلطا الضوء على جهود الحكومة لحماية الاثار ومنع الاتجار بها.

وأوضح ان الحكومة انضمت مؤخرا الى اتفاقية اليونيسكو بشأن تدابير حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية، بهدف منع التداول بالقطع الاثرية اليمنية .. لافتا الى حاجة اليمن للدعم الدولي للمحافظة على الاثار اليمنية والتي تعتبر ارث إنساني للجميع.

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بدوره، اعرب مدير التحالف الدولي لحماية الاثار عن اعجابه بالارث الثقافي لليمن، مؤكدا تبني منظمته لدعم عدد من مشاريع حماية الاثار والمتاحف في بعض المحافظات اليمنية.

وجاء هذا اللقاء، بعد يوم من طلب الحكومة اليمنية من الحكومة الأمريكية منع تداول الاثار والتحف اليمنية في السوق الامريكية، وذلك وفق ما قال وزير الثقافة مروان دماج .

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن الوزير دماج، أنه من المقرر ان تجتمع اللجنة الاستشارية في الحكومة الامريكية في ٢٩ اكتوبر الحالي لمناقشة طلب الحكومة اليمنية فرض قيود علي الاثار والتحف اليمنية وتداولها في الولايات المتحدة .

وأشار وزير الثقافة الى ان طلب الحكومة يتطلب منع استيراد ونقل الممتلكات الثقافية اليمنية في الولايات المتحدة الامريكية .. موضحاً أن هذا الطلب يأتي بناءاً علي (المادة ٩) من اتفاقية اليونيسكو التي انهت بلادنا اجراءات المصادقة عليها مطلع شهر سبتمبر الماضي.