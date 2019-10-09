ميناء عدن يستقبل أكثر من 190 الف طن و 2000 حاوية من مساعدات الغذائية خلال 10 أشهر

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

ميناء عدن

كتب الخليج 365

قال ميناء عدن أنه كمية مواد الإغاثة الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، التي وصلت إلى أرصفته خلال العشرة أشهر بلغت اكثر من 190 ألف وألفين حاوية.



وطبقاً للإحصائية، التي شملت الفترة من يناير – اكتوبر الجاري، فإن إجمالي الكميات التي وصلت إلى الميناء، عبر أرصفة المعلا التجارية تقدر ب190 الف، 941 طن، تنوعت بين دقيق القمح، بقوليات، سكر، أرز والدقيق.

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كما بلغت كمية المواد الغذائية عبر محطة عدن الحاويات إلى 2050 حاوية نبطية خلال فترة يناير إلى أغسطس 2019م .

واوضح مدير عام الارصفة والساحات بميناء عدن، القبطان، شفيع الحريري ان شحنات برنامج الغذاء العالمي، تأتي في ظل التسهيلات والمزايا والإعفاءات التي تقدمها قيادة ميناء عدن ممثلة بالرئيس التنفيذي رئيس مجلس الادارة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، الدكتور محمد علوي امزبه، لنشاط البرنامج وحل الصعوبات التي تواجهه، في رصيف المعلا ومحطة عدن للحاويات (كالتكس)، مع وصول العديد من المواد والحاويات بشكل مستمر إلى ميناء عدن بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ، مع الإشارة إلى أهمية وضرورة تسهيل تمرير مواد الإعانة والاغاثة المخصَّصة للعاصمة عدن وغيرها من المحافظات اليمنية.

وأكد الحريري، استعداد سلطة الميناء لتقديم كافة التسهيلات وتسخير إمكانيات الميناء لمساعدة برنامج الغذاء العالمي في مهمته لما فيه خدمة السكان في عدن وباقي المحافظات.