إصابة مهاجرين أفارقة برصاص مجهولين خلال تهريبهم في أحور أبين

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

مهاجرين

كتب الخليج 365

أكدت مصادر إعلامية وأخرى محلية، إصابة مهاجرين أفارقة برصاص مسلحين مجهولين خلال نقلهم على متن سيارة دينا في مدينة أحور بمحافظة أبين .



وقال مصدر طبي في مشفى احور الحكومي ان شاب وشابة من جنسية إثيوبية أصيبوا بطلق ناري حيث اصيب المهاجر الاثيوبي بطلق ناري في جسده بينما اصيبت المهاجرة بطلقة اخترقت عينها واصابتها حرجة .

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وبحسب المصدر الطبي أن المهاجرين الأفارقة تم نقلهما الى مشفى أطباء بلا حدود بمدينة عدن بسبب سؤ حالتهما الصحية .

وكانت ثلاث شاحنات نقل نوع دينا تقل مهاجرين أفارقة فجر اليوم الأربعاء كان مهربون محليون قد قاموا بنقلهما عبر مهربين أفارقة قدموا بهما من مينا بوصاصو الصومالي ومن ثم قاموا بانزالهما فجر اليوم الأربعاء على سواحل احور .