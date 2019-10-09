- 1/2
- 2/2
الأربعاء 9 أكتوبر 2019
المنتخب
كتب
الخليج 365
تداول ناشطون خلال الساعات الماضية، صوراً لمنتخب الناشئين لكرة القدم وهو بجانب وزير الشباب والرياضة في حكومة الميليشيات الإنقلابية غير المعترف بها دولياً حسن زيد .
وظهر منتخب الناشئين الذين إستطاع التأهل للدور الثاني في بطولة كأس أسيا وهو يرفع يديه للسماء كأنه يردد الصرخة التي عممتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مختلف أنصارها في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها .
وتعرض المنتخب لإنتقادات حادة جراء هذه الصورة التي لم يتم التأكد منها، غير أن ناشطون كشفوا حقيقة الصورة التي إتضح أنها التقطت خلال ترديد المنتخب الوطني للناشئين لشعار "بالروح بالدم نفديك يا يمن" وهو شعار موحد يؤكد الولاء للوطن .
وقد ظهر في الفيديو، حسن زيد، وعلامات الإنزعاج بداية على وجهه بسبب رفض المنتخب الصغير ترديد الصرخة الحوثية .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو .. حقيقة ترديد منتخب الناشئين للصرخة الحوثية وإنزعاج حسن زيد ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.