شاهد بالفيديو .. حقيقة ترديد منتخب الناشئين للصرخة الحوثية وإنزعاج حسن زيد !

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

المنتخب

كتب الخليج 365

تداول ناشطون خلال الساعات الماضية، صوراً لمنتخب الناشئين لكرة القدم وهو بجانب وزير الشباب والرياضة في حكومة الميليشيات الإنقلابية غير المعترف بها دولياً حسن زيد .



وظهر منتخب الناشئين الذين إستطاع التأهل للدور الثاني في بطولة كأس أسيا وهو يرفع يديه للسماء كأنه يردد الصرخة التي عممتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مختلف أنصارها في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها .

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وتعرض المنتخب لإنتقادات حادة جراء هذه الصورة التي لم يتم التأكد منها، غير أن ناشطون كشفوا حقيقة الصورة التي إتضح أنها التقطت خلال ترديد المنتخب الوطني للناشئين لشعار "بالروح بالدم نفديك يا يمن" وهو شعار موحد يؤكد الولاء للوطن .

وقد ظهر في الفيديو، حسن زيد، وعلامات الإنزعاج بداية على وجهه بسبب رفض المنتخب الصغير ترديد الصرخة الحوثية .