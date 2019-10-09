شكرا لقرائتكم خبر عن هذا مافعله الملك سلمان بنجله واحرجه امام الجميع عندما سمع راي كبار العلماء في قضية المشايخ المعتقلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقف أعضاء من هيئة كبار العلماء وقفة مشرفة (نوعا ما) في ملف المشايخ المعتقلين، حين سألهم الملك في الاجتماع الذي جمعه بهم عقب الحج، وطلب رأيهم في هذا الملف، فأجاب أحدهم: نحن الذي نعرفه عنهم أنهم يحبون وطنهم، ومجتهدين في الخير، إلا إذا أنتم عندكم معلومات عنهم، فأنتم أدرى وأعرف

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