شكرا لبحثكم عن خبر سما المصري تنزل الحليب بيديها في بث مباشر .. «فيديو جريئ» يهز مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - دائما ما تحاول الفنانة سما المصري اثارة الجمهور وخلق حالة من الجدل والتفاعل على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، اما بمقاطع الفيديو الغير اخلاقية، او بموضوعات اخرى لا “فائدة منها” .

واضافت في وصفها للفيديو “الجاموسه حنت وجابت لبن وانا باحلبها…..حد عايز لبن؟؟” وفي تغريدة أخرى كتبت: “.غريبه اوي طريقه حلبي البقره دي والغربيه اكتر انها نزلت لبن مع انها ماكانتش طايقاني…”!.

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