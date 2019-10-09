شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الفنان طلعت زكريا تفجر مفاجأة مزلزلة حول السبب الخفي لوفاة والدها: هذا ما كان يفعله حتى آخر لحظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي الفنان المصري، طلعت زكريا، يوم الأربعاء، عن عمر ناهز 58 عاما، حيث دخل المستشفى قبل ساعات من وفاته، فيما كشفت ابنته سبب تدهور حالته الصحية قبيل وفاته.

ووفقا لابنة الفنان المصري، إيمي طلعت زكريا، فقد تعرض والدها لأزمة صحية، دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وسط قلق أسرته التي طالبت جمهوره ومحبيه بالدعاء له. Advertisements ​ ​​ وكشفت إيمي أن سبب تدهور الحالة الصحية لوالدها هو السجائر، مؤكدة أنها تسببت في إصابته بأمراض عديدة وليس أمراض الرئة على وجه التحديد. ولد الفنان المصري طلعت زكريا في 29 مارس 1960، في الإسكندرية. وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين الدماغ ما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا. وحقق فيلمه طباخ الريس إيرادات جيدة. المصدر: أخبار اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - ابنة الفنان طلعت زكريا تفجر مفاجأة مزلزلة حول السبب الخفي لوفاة والدها: هذا ما كان يفعله حتى آخر لحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.