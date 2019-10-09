شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر موثوق يفجر مفاجأة مزلزلة عن ”القاتل الفعلي” لـ اللواء الفغم حارس الملك سلمان ويكشف عن ”انقلاب خطير” في الأسرة الحاكمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مفاجأة مزلزلة ، كشف مصدر “موثوق وعليم” سبب مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب صحيفة القدس العربي، فقد قال المصدر أنّ السبب وراء إقدام ولي العهد محمد بن سلمان على تصفية الحارس الخاص والوفي لوالده “اللواء الفغم” أنّ الاخير كان سينقل إلى الملك سلمان الأوضاع الحقيقية حول حرب اليمن والهجمات على أرامكو واستياء مجموعة من الضباط العسكريين من تصرفات ولي العهد.

قد يهمك ايضاً:

وأخيرًا .. مصدر موثوق يفجر مفاجأة مزلزلة عن ”القاتل الفعلي” لـ اللواء الفغم حارس الملك سلمان ويكشف عن ”انقلاب خطير” في الأسرة الحاكمة



رسائل بخط صدام حسين من داخل السجن .. وابنته رغد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن محتواها .. شاهد ”ثلاث صور”



ورد الآن .. انقلاب متكامل الأركان في أبوظبي وهذا مصير محمد بن زايد وأبنائه وإخوته..”تفاصيل صادمة” تقلب الأمور راسًا على عقب



شاهد شيرين عبدالوهاب تقتل رجل مسن في السعودية ضربا بالفأس لهذا السبب.. ”فيديو صادم”



بعد ساعات من وفاة الفنان طلعت زكريا .. إسعاف تامر حسني إلى المستشفى ودخوله في أزمة حادة وهذا ما حدث له.. (شاهد) كيف أصبح؟



شاهد ”حورية الأرض” .. ملكة جمال السعودية لعام 2019م تبهر العالم .. ”صور”



صادم : خطوة مفاجئة من السلطات السعودية بشأن الرجال والنساء غير المتزوجين في المملكة .. ”سترك يارب”



اتفاق جدة : توافق على اختيار هذه الشخصية رئيسا جديداً للحكومة الشرعية.. وتعيين معين عبدالملك رئيساً للجنة الاقتصادية (أسماء)



عاجل : فيصل القاسم يفجر مفاجأة مزلزلة عن صدام حسين على ”الاتجاه المعاكس” قبل قليل .. ويتساءل: ماذا قدمت إيران لليمن؟



عاجل : تركيا تدق آخر مسمار في نعش الأسد وتطيح بهيمنة أمريكا وروسيا على الشرق الأوسط .. وأردوغان يثير جنون ترامب وبن زايد والاحتفالات تعم المدن التركية



قرار جديد وجريء من محمد بن سلمان يفاجئ السعوديين بشأن سكن النساء السعوديات في فنادق المملكة!

في تطور مفاجئ: الامارات تعلن الانسحاب عسكريا من ثلاث محافظات يمنية جديدة.. وهذه الدولة التي ستحل مكانها (أسماء المحافظات)



ورد للتو : الرئيس هادي يطيح بضغوط السعودية والإمارات ويرفض تغيير هؤلاء الوزراء.. ويقول لن يكافئهم على مواقفهم بالعزل



عاجل : بشرى سارة لليمنيين من قلب ”الرياض“ وسياسي يمني مخضرم يعلن عن ”مرحلة جديدة“ ويكشف ملامحها



هذا ما قاله ”أردوغان” لـ”ترامب” في اتصالهما الهاتفي بعد تهديد الأخير بتدمير الاقتصاد التركي..!

Advertisements

هاني بن بريك يخرج بتصريح جديد بشأن حوار جده ويعلن موقفا مفاجئا من مغادرة الامارات لعدن واستلام السعودية ملف العاصمة المؤقتة



مصادر: توجه إقليمي ودولي لتقسيم اليمن جغرافياً إلى ثلاثة أقاليم بدلا من الستة (أسماء الاقاليم الجديدة ومحافظاتها مع الخارطة)



عاجل : وفاة الفنان المصري الشهير بطريقة مفاجئة بعد لحظات فرح وزفاف .. شاهد من يكون؟ (الاسم + الصورة)



وأخيرًا .. الشرعية تعود الى عدن والامارات تنسحب ومنح الانتقالي 3 وزارات وتعيين عيدروس في منصب عسكري خطير



مفاجأة جديدة من الكويت بشأن مقتل حارس ”الملك سلمان” اللواء الفغم وضباط من الحرس الملكي .. ”امرأة ارتكبت المجزرة” (الفيديو)



حادث ضد الأمير المعزول محمد بن نايف.. وشخصية مقربة من السلطان قابوس تكشف معلومات خطيرة وتؤكد بالأدلة تورط محمد بن زايد



بسبب رفض الترفيه.. ”تصريح جنسي” صادم لـ ” تركي آل الشيخ ” عن السعوديين .. وضجة تهز مواقع التوصل في السعودية

شاهد ماذا صنع محمد بن سلمان بابنة عمه الملك الراحل عبدالله ، ”الأميرة غادة” وأشعل مواقع التواصل .. ”صور صادمة”



السماء تمطر دولارات في هذه الدولة ..وإليك ”الفيديو” إذا كنت مندهشا ولم تصدق! (شاهد) كيف تهافت المواطنون عليها؟



هزت ”انستجرام” بكلماتها .. فيفي عبده توجه رسالة ”صادمة” إلى محمد صلاح بعد إصابته- (فيديو)



في مكان لا يخطر على البال .. شاهد أين تم العثور على أموال القذافي ؟ .. ”مجنون بالفعل”



فتوى صادمة للداعية السعودي صالح المغامسي بشأن سماع القرآن الكريم (فيديو)



فيديو صادم : لن تصدق كيف أصبحت الفنانة السعودية ريم عبدالله بعد عملية تجميل في الوجه .. شاهد من شبهت؟



تحذير هــام جدا .. امسحه من هاتفك فوراً.. جوجل تزيل هذا التطبيق الخطير من متجرها



الأمير أحمد بن عبدالعزيز يشعل عود الثقاب في القصر ويدلي بتصريح خطير عن اغتيال اللواء الفغم بعد وصوله إلى الملك سلمان



المصدر زعم أن الملك سلمان يتابع أخبار البلاد لمدة ساعة فقط لأن المرض أنهكه وبالكاد يكون صاحيا لمدة ساعتين ثم يقضي باقي اليوم بين المسكنات والنوم.



المصدر ذكر أنّ الملك سلمان يكلف حارسه الشخصي اللواء الفغم بإخباره بالأوضاع الحقيقية للبلاد ومنها حرب اليمن بعدما فقد الثقة في محيطه ولم يعد يثق في ابنه ولي العهد. ويتعرض المحيط لضغط كبير من ولي العهد لتقديم الأخبار التي يختارها هو نفسه- ولي العهد- إلى الملك.



المصدر أيضا كشف أنّ عدداً من الضباط جرت تصفيتهم بسبب الشكوك في ولائهم لولي العهد بسبب تحفظهم على طريقة تسيير ولي العهد لحرب اليمن والخسائر البشرية الكبيرة في صفوف الجنود التي لا يتم الإعلان عنها وفتحهم قنوات مع بعض الأمراء من أجل سيناريو إنقاذ من داخل العائلة الملكية وليس عبر انقلاب بشكل غير واضح حتى الآن.

وتتوالى بين الحين والآخر تسريبات جديدة حول قضية مقتل اللواء الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان، منذ اسبوعين.