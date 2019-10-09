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صنعاء - ياسمين الخيامي - ابن رئيس عربي يباغت الجميع ويصف رئيس عربي لا يزال في سدة الحكم بأنه ديوث وعديم الرجولة لكنه صعق الجميع بما قاله عن الرئيس الراحل علي عبد الله صالح 2019/10/09 الساعة 12:39 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

نشر نجل الزعيم الليبي الراحل " سيف الاسلام القذافي " تغريدة مفاجئة على حسابه الشخصي بشبكة تويتر تحدث فيها لأول مرة عن الرئيس اليمني الراحل " علي عبدالله صالح ". واعاد الموقع الاخباري اليمني " اليمني اليوم" نص التغريدة التي نشرها سيف الاسلام وجاء فيها :"لو لم يتقرب الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح إلى ربه إلا بصبره على هذا الشعب 30 عاما لكفاه كان في جهاد". -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: -------------------------------------------------------------------------------------------------- وكان نجل القذافي قد هاجم بشدة الرئيس السوري بشار الاسد ووصفه بالديوث وعديم الرجولة لأنه استقدم قوات اجنبية للفتك بالسوريين وتدمير مساكنهم وتشريدهم.

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