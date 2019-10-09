البرنامج الوطني للإمداد الدوائي يرفد محافظة البيضاء

الأربعاء 9 أكتوبر 2019 البيضاء كتب البيضاء - الخليج 365 قدم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي محافظة البيضاء، بالأدوية والمستلتزمات الطبية الضرورية.

وقالت إدارة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي أنه تم رفد محافظة البيضاء بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية والمهمة لتشغيل لتقديم الراعية الطبية المناسبة, وذلك إيمانا منها بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومساعدتهم بالإمكانيات المتاحة لديهم . Advertisements مؤكدة بأن هذا الدعم جاء للنهوض بالمستوى الصحي في جميع المحافظات اليمنية , لتقديم خدمات طبية إنسانية بكل سهولة وتيسير للمواطنين الوافدين للمستشفى . من جانبه قال عبدالله محسن مسؤول التموين الصحي البيضاء: إن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية ستخفف الكثير على المواطنين وستحد من انتشار الأمراض المزمنة في أوساطهم كونهم يمرون بظروف معيشية صعبة , وتمنى بأن يستمر الدعم الذي يساعد في مساعدة المواطنين .

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