غلاب يُهاجم إخوان قطر ويؤكد فشل مشروع الحوثية - إيران باليمن

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

غلاب

كتب صنعاء الدوحة طهران - الخليج 365

هاجم وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الأربعاء، إخوان قطر بالملف اليمني، مؤكداً فشل مشروع الحوثية - إيران.



وكتب غلاب في سلسلة تغريدات - رصدها "الخليج 365" - "ومن ملامح الفساد بأبشع واقبح صوره في المنظمات الجامعة للدول والشعوب أن يتم الموافقة على استضافة قطر لكأس العالم، ومع مقاطعتها ودورها كأبرز اداة قذرة في الصراعات الاقليمية والدولية، والاصرار على تمرير الخطأ، نكون أمام فساد، سيحول الرياضة الى اشكالية مافوية مفضوحة بلا حجب ولا اقنعة

‏واضاف "أكثر ما يثير غضبي في الملف اليمني اخونج قطر واكثر من ذلك من يتماهون معهم داخل الشرعية لاثبات انهم بطولة ثورية، واخونج قطر فضيحة لدى كل تيارات الحركة الوطنية ومتاهة مرتزقة".

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‏ومضى "ومشكلتنا مع الطابور الخامس داخل الشرعية ويسيرونه على سنجة عشرة، غوغاء في مواقع قرار اضعف من خيط عنكبوت ميت".

‏وشدد على أن ":كل مؤشرات الواقع تقول بالفصيح ان مشروع الحوثية - ايران في اليمن فشل وتم سحقه وسقوطه مسألة وقت".

‏وقال "ولم يعد غير، منظومة ارهابية لتنفيذ اجندات ايران كأي عصابة عنصرية عميلة، منظومة لصوصية يديرها دجالين وتشتغل كمافيا تنتظر سقوطها، مساعي لتسويق نفسها كعميل لص ونذل ضد اليمن ومع ايا كان

‏واختتم "وصل منتخب اليمن للناشئين صنعاء وفي لقاء جامع رددوا شعار بالروح بالدم نفديك يا يمن

‏وهو شعار ينفي صرخة الارهاب الكهنوتي الاجرامي، كان وزير شباب سلطة السطو مبهوتا وردد معاهم كجبان خائر وبنذالة دجال متآمر خبيث، وحاليا يتم مسألته ومعاقبته، وسيسقط الكهنوت الطغياني اللصوصي".