عدن - ياسمين التهامي - هكذا كان رد الطفل اليمني الموهوب على مذيع BBC عندنا سأله لماذا تبيع الماء ؟

2019/10/09 الساعة 12:36 مساءً

عقب إعجاب وتداول واسع في اليمن و لمشاهير عرب على السوشال ميديا لفيديوهات الطفل اليمني "بائع الماء" بأغانيه الرنانة وتلقائيته الطفولية، استضافت قناة بي بي سي الطفل عمر عبر الأقمار الصناعية.

وسأل المذيع الطفل الموهبة عن ما يفعله في الصباح وفي المساء، ولماذا يبيع الماء، فكانت إجابات الطفل صادمة، حيث قال إنه يبيع الماءلإسعاد والدته. فقد كان من ضمن الحوار الذي دار بين المذيع وعمر هذا المقطع الذي أثار مشاعر المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي: ‏المذيع: ماذا تعمل في الصباح؟ ‏عمر: أدرس ‏المذيع: وفي المساء؟ ‏عمر: ابيع ماء لأصحاب السيارات ‏المذيع : لماذا؟ ‏عمر:آ اساعد أمي! آ وقد أبدى ناشطون إعجابهم الشديد بردود عمر وفراسته، معتبرين أنه "نموذج للطفل اليمني المكافح منذ الصغر". تأتي هذه المقابلة بعد يومين من خطف الطفل اليمني الموهوب إعجاب الفنانة السورية أصالة نصري. ونشرت الفنانة الشهيرة فيديو على فيسبوك وكتبت: "ما أحلاك ياروح قلبي ويا أجمل صوت وروح يا بائع الحُبّ، وبائع الطّيبة، وبائع الفرح. وتابعت ابنة "نصري شمس الدين" كيل المدائح والحب للطفل اليمني تحت هاشتاج "#بائع_الماء" الذي يغرد عليه اليمنيون بالقول: "يا ابني عمرو بائع الماء، مو معقول مو معقول هالجمال" بعد مشاركة فيديو للطفل وهو يعني على سيارة أحد زبائنه ومعجبيه. كما نشرت الإعلامية السعودية "سكينة المشيخص" فيديو الطفل عمر وعلقت: "براءة وإحساس، ويغني من قلبه الصغير"، وختمت تغريدتها بالدعاء لأطفال اليمن.