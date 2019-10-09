قيادي جنوبي يسخر من بن دغر ويصف منشوره الأخير بـ"مواعظ الثعلب"

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
بن دغر
كتب
الخليج 365
سخر عضو الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، جمال بن عطّاف، من منشور رئيس الوزراء السابق، الدكتور، أحمد عبيد بن دغر، والذي تضمنت عدد من المواعظ بشأن التعامل مع المرحلة الحالية .
وقال بن عطاف في تغريدة له بتويتر، "أقالته اللجنة الثلاثية ورفضه الشعب ووصف أحد مستشاري هادي حكومته بأنها تسرق الضوء من عيون البسطاء" .
وأضاف في حديثه عن بن دغر، "أحيل للتحقيق في صفقات فساد كبيرة، افتتح حجر أساس لمشاريع وهمية أخذ أموالها ولم يراها الناس، كثف جهده في شراء ولاء الناشطين والناشطتات واعلامي الصرفة" .
وأختتم تغريدته بالقول "ثم يظهر مجدداً بمواعظ الثعلب!" .
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