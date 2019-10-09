مصدر: خبراء إيران يديرون دفاع الحوثيين والعاطفي تحت الرقابة قبل تصفيته

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب صنعاء - الخليج 365

تحدث مصدر عسكري، بأن خبراء إيران يديرون دفاع الحوثيين فيما وزير الدفاع محمد العاطفي تحت رقابة مشددة قبيل اعتزام الحوثيين تصفيته.

وكشف المصدر ، أن جماعة الحوثي فرضت رقابة مشددة على وزیر الدفاع في حكومة الانقلابیین محمد العاطفي، وذلك تمھیدا لاستبدالھ وربما تصفیتھ، مبینا أن الحوثیین یحاولون إظھار التوافق والتسامح والولاء فیما بینھم، بینما الحقائق عكس ذلك تماما، حیث یخفون تلك الخلافات عن الظھور للوسائل الإعلامیة أو حتى القیادات المیدانیة أو بعض المسؤولین الحوثیین أنفسھم.

تجمید صلاحیات العاطفي

وأكد المصدر وفق ما نشرته صحيفة »الوطن» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365"- أن محمد العاطفي منذ مقتل الرئیس السابق على ید الحوثیین في 2017 ،لم یصدر قرارا واحدا ولا یؤخذ بكلامھ ویخضع لرقابة مشددة، وأن من یدیر دفاع الحوثیین ھم خبراء من إیران البعض منھم متواجد على الأرض في صنعاء وفي صعدة، بینما العاطفي أشبھ بالطائر مقصوص الجناح الذي لا یستطیع أن یفعل شیئا، كما أن منزلھ وكافة أفراد أسرتھ یخضعون أیضا للرقابة. وبین المصدر أن قرار تعیین العاطفي وزیرا للدفاع جاء كنوع من تقاسم الحقائب الوزاریة بالمناصفة بین المؤتمر الشعبي العام والحوثیین، ولكن في المقابل الحوثیون لم یكونوا في حاجة إلیھ ویعلمون بولائھ للرئیس السابق علي صالح، لذا تم تجمید صلاحیاتھ ووضعھ كوزیر صوري لا أقل ولا أكثر.

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توبیخ وإھانات

وبین المصدر أن العاطفي كان یتلقى توجیھات وتوبیخات وإھانات من قیادات حوثیة أقل منھ رتبة ومرتبة ومكانة، منھم محمد علي الحوثي وأبو علي القاسم والمراني وزكریا الشامي وغیرھم الذین كانوا بخاطبونھ بألقاب وأسماء مھینة ولا یجد مفرا من تلبیة توجیھاتھم. وأضاف أن الحوثیین كانوا ینفذون العمل في الوزارة بدءا من من التعییینات والترقیات والاستغناء والفصل والتوظیف والتعدیل والتشكیلات دون النظر أو الاھتمام أو العودة لوزیر الدفاع محمد العاطفي، وتابع: «الحوثیون خلال ھذه الفترة یسوقون لتشویھ صورة وسمعة العاطفي والإساءة إلیھ واتھامھ بالخیانة والعمالة وغیرھا من الألفاظ تمھیدا للإطاحة بھ».

وقال المصدر، إن العمل الذي یمارسھ الحوثیون في الوقت الراھن تجاه وزیر دفاعھم أمر مرتب لھ حیث إن العاطفي غیر مرغوب فیھ ومحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام، وكان الإبقاء علیھ من باب تمضیة الوقت فقط وسیطیح بھ الحوثیون قریبا وسیعینون البدیل خلال الأیام القریبة المقبلة.

مخطط للتصفیة

أكد المصدر أن الحوثیین یستغلون العاطفي لما یریدون الترویج إلیھ عبر وسائل إعلامھم وبالقوة القھریة یتوجب علیھ التنفیذ.

وكشف أن العاطفي كقیادي عسكري وخبیر وشخصیة معروفة فترة الرئیس السابق اختلف الآن وأھانھ الحوثیون وأذلوه وسیروه كیفما یشاؤون، في حین أن ھناك نیة حوثیة للتخلص من العاطفي بشكل نھائي من خلال تصفیتھ على طریقتھم الخاصة، وھو الأمر الذي یشعر بھ العاطفي حالیا، وأسر بھ لعدد من المقربین لھ بأن الحوثیین لا عھد لھم ولا أمان، وقد سبق لھم أن قاموا بتصفیة أعداد كبیرة من الضباط بطرق خبیثة وخطیرة ومختلفة دون الشعور بذلك. وقال العاطفي لأحد أقربائھ إنھ یتم إكراھھ على أمور دخیلة على القطاع العسكري والحربي ولكن الحوثیین یریدون ذلك، وأنھم قتلوا الرئیس السابق صالح ورفیقھ الزوكا وعدد من قیادات الحوثي ولن یكون مصیره أفضل حالا منھم، وھم یعلمون أنھ مكره على البقاء معھم ویراقبون وسائل اتصالاتھ وكل أسرتھ وأقربائھ.