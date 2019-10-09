إب.. وصول 33 قتيلاً وجريحاً إلى مستشفى الثورة قادمين من الضالع

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

اب

كتب إب - الخليج 365

كشف مصدر طبي، عن وصول 14 قتيلا و19 جريح من مليشيا الحوثي الإنقلابية، وصلوا إلى مستشفى الثورة العام بمدينة إب قتلوا وأصيبوا بنيران قوات الجيش الوطني بجبهة حجر وشخب والفاخر غرب قعطبة شمال محافظة الضالع.



وأمس سيطرت القوات المشتركة والجنوبية، على مواقع استراتيجية في جبهات الضالع.

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واكدت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش والحزام الامني احكمت سيطرتها على تبة الطويلة في جبهة باب غلق بعد تبة الذاري.

وأوضحت المصادر أن السيطرة أيضا تمت على بيت الحضرمي، حيث كانت تتمترس فيه مليشيات الحوثي.

وأشارت المصادر الى أن اعداد كبيرة من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح وانباء عن وقوع عدد من الحوثيين اسرى بيد القوات الحكومية.

وفي السياق اكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش احكمت سيطرتها على بيت الزيدي بحبيل الزبيريات.

ويأتي التقدم وسط حالة انهيار في صفوف مليشيا الحوثي وفرار لعناصرها وسط تقدم كبير لقوات الجيش بمواقع حوثية عدة.