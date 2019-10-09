الأربعاء 9 أكتوبر 2019 ريالات يمني كتب الخليج 365 أعلنت وزارة الداخلية، عن قُرب موعد صرف رواتب منتسبي الوزارة، بعد توجيه البنك المركزي اليمني بصرف رواتب شهري اغسطس وسبتمبر.

Advertisements وذكر مصدرٌ مسؤول في الوزارة،" تم مخاطبة الاخ محافظ البنك المركزي بتاريخ (٥ أكتوبر ٢٠١٩م) لصرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية لشهري اغطسطس وسبتمبر" . وأضاف المصدر : "حرصت قيادة الوزارة بأن يكون الصرف بحسب القوام المعتمد ابتداء من ديوان الوزارة و انتهائا بالقوات الخاصة فرع الحديدة". وجاء هذا الإعلان من قبل وزارة الداخلية، عقب بوادر إنتفاضات قد تشهدها المؤسسات التابعة لها على خلفية تأخر صرف مرتبات منتسبي تلك المؤسسات على الرغم من توفر التعزيز المالي .

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية تؤكد قرب صرف مرتبات منتسبيها لشهري أغسطس وسبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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