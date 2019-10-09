الحوثية تحشد أعداد كبيرة من عناصرها نحو مديريات الحديدة

الأربعاء 9 أكتوبر 2019 الحوثيين كتب الحديدة - الخليج 365 حشدت الميلشيا الحوثية المدعومة إيرانياً خلال الساعات الماضية أعداد كبيرة من مسلحيها مدججة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة نحو مناطق مختلفة من مديريات محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر ميدانية عن قيام المليشيات بحشد مجموعات مسلحة في مدينة زبيد ويجرى الدفع بها بإتجاه المزارع التابعة لمناطق الجبلية والتحيتا على متن أطقم تابعة للميلشيا الحوثية. Advertisements فيما أوضحت مصادر عسكرية ميدانية أنها رصدت وصول بعض عناصر مسلحة تابعة للميلشيات الحوثية إلى مناطق قريبة من مديرية حيس قادمة من مثلث القهرة الواقعة غرب محافظة إب والمحاذية لمدينة حيس. وفي ذات السياق تحدثت المصادر عن تعزيز المليشيات لمواقعها في أطراف مديرية الدريهمي ، ومنطقة كيلو 16 جنوبي الحديدة وصلت على متن أطقم تابعة للمليشيا. وتأتي هذه التحركات واستقدام التعزيزات للميلشيات الموالية لإيران في إطار التصعيد الخطير الذي تمارسه للقضاء على عملية السلام ، وضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة.

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