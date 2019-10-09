المشتركة تكسر هجوماً حوثياً واسعاً على الفازة جنوب الحديدة

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
الجيش
كتب
الخليج 365
تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم واسع شنته مجاميع من مسلحو مليشيات الحوثي على منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن عناصر المليشيا الموالية لإيران شنت هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة في الفازة من عدة إتجاهات ، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأضافت المصادر أن أبطال القوات المشتركة خاضوا إشتباكات عنيفة مع مسلحي المليشيات الحوثية ، وتمكنوا من كسر الهجوم والتصدي له بكل قوة واستبسال وحزم.
وأردفت المصادر إلى أن القوات المشتركة ألحقت بالمليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات ، فيما لاذ من نجى من مسلحي المليشيا بالفرار..
وأشارت المصادر، إلى أن الهجوم والقصف العنيف الذي شنته المليشيا على المواقع جاء بعد قيامها بحشد قواتها على مدى أيام ، واستقدام مئات المقاتلين والآليات نحو المنطقة.
الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل التصعيد والخروقات والانتهاكات في كافة مناطق محافظة الحديدة ، وترفض الإلتزام بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.
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