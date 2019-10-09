اخبار الخليج / اخبار اليمن

يسران مقطري يكشف تفاصيل ضبط خلية إرهابية ومتفجرات في عدن

0 نشر
عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

يسران مقطري يكشف تفاصيل ضبط خلية ارهابية

يسران مقطري يكشف تفاصيل ضبط خلية ارهابية

يسران مقطري يكشف تفاصيل ضبط خلية إرهابية ومتفجرات في عدن

كتب

عدن - الخليج 365

كشف قائد قوات مكافحة الإرهاب في عدن، يسران مقطري، عن ضبط خلية إرهابية وأطنان من المتفجرات والأسلحة كانت في فلة في عدن .

 

Advertisements

وقال القائد يسران في تسجيل فيديو، أن مكافحة الإرهاب تلقت معلومات إستخباراتية حول وجود خلية إرهابية داخل فيلة في مدينة القاهرة شمال عدن .. مشيراً إلى أنه تم إبلاغ أمن عدن بالمعلومات للتحري والتأكد من صحتها .

 

وأضاف أنه بعد التأكد من صحة المعلومة قامت قوة من مكافحة الإرهاب مسنودة بقوات الطوارئ والحزام الأمني بمداهمة الموقع والإشتباك مع الخلية الإرهابية .. لافتاً إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر الإرهابية وجنديين في حالة جيدة حالياً.

 

وأستعرض يسران المواد التي تم ضبطها في المنزل والتي شملت مواد متفجرة وأحزمة ناسفة وذخائر وقذائف أر بي جي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يسران مقطري يكشف تفاصيل ضبط خلية إرهابية ومتفجرات في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا