قناة عالميه تقابل الطفل اليمني "بائع الماء" :هذا ماقاله الطفل وصدم الجميع "فيديو"

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عدن - ياسمين التهامي - آ بائع الماء المتجول، الطفل الموهوب عمر أحمد

في مقابلة له على قناة BBC المذيع: ماذا تعمل في الصباح؟

عمر: أدرس

المذيع: وفي المساء؟

عمر: ابيع ماء لأصحاب السيارات

المذيع : لماذا؟

عمر: اساعد أمي! Advertisements هذا نموذج للطفل اليمني المكافح منذ الصغر بائع الماء المتجول، الطفل الموهوب عمر أحمد

في مقابلة له على قناة BBC



المذيع: ماذا تعمل في الصباح؟

عمر: أدرس

المذيع: وفي المساء؟

عمر: ابيع ماء لأصحاب السيارات

المذيع : لماذا؟

عمر: اساعد أمي!



هذا نموذج للطفل اليمني المكافح منذ الصغر pic.twitter.com/Io3JxIh18t — علي السنيدار (@alialsonidar) October 8, 2019

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