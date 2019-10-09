شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : هذا الحيوان يقتحم صالون تجميل ويثير الرعب في أوساط النساء .. وما فعله بإحداهن أمام الجميع أمر لا يخطر على بال (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت امرأة للمستشفى بجراح بسيطة بعد أن أحدث غزال شارد فوضى في صالون تجميل بنيويورك. للمزيد شاهد الفيديو: Advertisements ​ ​​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - شاهد : هذا الحيوان يقتحم صالون تجميل ويثير الرعب في أوساط النساء .. وما فعله بإحداهن أمام الجميع أمر لا يخطر على بال (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.