الاكثر مشاهدة - إعلامية خليجية مشهورة تبدي إعجابها بهذا الوسيم اليمني وتتغزل فيه: ‘‘حبيبي أنت’’

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية خليجية مشهورة تبدي إعجابها بهذا الوسيم اليمني وتتغزل فيه: ‘‘حبيبي أنت’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الإعلامية السعودية سكينة المشيخص فيديو الطفل اليمني، المعروف ببائع الماء وهو يغني أغني؛ “حبيبي وينك من زمان”.

وقال المشيخص في تغريدة عبر حسابها في تويتر، رصدها “المشهد اليمني”: براءة و احساس و يغني من قلبه الصغير، يغني ” حبيبي أنت وينك من زمان “.

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وتمنت المشيخص لهل ولأطفال اليمني الآمان وتوقف الحرب،”أتمنى من أجل طفولته و جميع أطفال #اليمن أن تتوقف الحرب ، كل هذا الجمال يستحق الآمان” .

وكانت الفنانة أصالة نصري قد شاركت فيديو للطفل بصفحتها بالفيسبوك، وعلقت بالقول:

بائع الماء – اليمن

ما أحلاك ياروح قلبي وياأجمل صوت وروح يابائع الحُبّ وبائع الطّيبه وبائع الفرح ياإبني عمر بائع الماء مو معقول مو معقول هالجمال

#بائع_الماء #اليمن