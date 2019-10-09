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صنعاء - ياسمين الخيامي - صدمة كبيرة لعشاق العلاقات الحميمية ...هذا ما يحدث لك اذا مارست الجنس يوميا

2019/10/09 الساعة 10:18 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

إنّ ممارسة الجنس هو حاجة بيولوجية خلقها الله ضمن إطار شرعي يتمثّل بالزواج، ولاتكتمل العلاقة الزوجية من دونه. ومن المعروف أنّ لممارسة الجنس الكثير من الفوائد الصحية وذلك حسب ما أثبتته الدراسات الطبية؛ والتي تتمثل بتنشيط الدورة الدموية، تنشيط جهاز المناعة، الحفاظ على توازن مستوى ضغط الدم... بالإضافة إلى ذلك، ممارسة الجنس تقلل من الضغوطات النفسيّة والتوتر من خلال مادة الدوبامين التي تفرز والتي تعزّز الشعور بالسعادة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن يفضّل أن يكون ذلك بمعدّل من مرّتين إلى 3 مرّات في الأسبوع إذ أنّ ممارسة الجنس بشكل يومي يمكن أن يسبّب بعض المشاكل النفسيّة والصحيّة بنسبة محدودة ولكنّها متفاوتة من شخص إلى آخر. من هذه الأضرار البسيطة نذكر: التعب والإرهاق: العلاقة الجنسية تتطلّب مجهوداً جسديّاً ونفسيّاً من الزوجين، والإكثار منها بشكلٍ يومي يؤدّي إلى التعب، الإرهاق، الملل والفتور من الطرفين. المباعدة بالعلاقة تعزز الاشتياق بين الزوجين أكثر.

حدوث بعض المشاكل الصحيّة: على الرغم من الفوائد الصحية الكثيرة لممارسة الجنس؛ إلّا أنّ ممارسته بشكلٍ يومي قد يسبّب مشاكل صحيّة تتمثّل بحدوث التهابات عند المرأة.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.