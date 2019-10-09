شكرا لمتابعة خبر عن فنان مصري شهير جدا كان يعتزم السفر الى السعودية ليضحك الجمهور لكن ما حدث له صعق الجميع وابكى كل المصريين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فنان مصري شهير جدا كان يعتزم السفر الى السعودية ليضحك الجمهور لكن ما حدث له صعق الجميع وابكى كل المصريين

2019/10/09 الساعة 09:11 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، يوم امس الثلاثاء، وفاة الممثل الكوميدي المصري طلعت زكريا، عن عمر يناهز الـ68 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية. وأوضح نقيب المهن التمثيلية المصري، أشرف زكي، أن طلعت زكريا، توفي في المستشفى التي انتقل إليها إثر تعرضه لوعكة صحية، مبينًا أنه سيتم تحديد إجراءات الدفن والجنازة والعزاء. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي ذات السياق، كشفت صحيفة "عاجل" السعودية، أن الكوميدي المصري طلعت زكريا، توفي قبل سفره إلى السعودية من أجل المشاركة في حفلات هيئة الترفيه. وأوضحت الصحيفة أن طلعت زكريا، كان يحضر للمشاركة في عرض مسرحي في السعودية، فيما يبدو ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ. وتصدر هاشتاغ #طلعت_زكريا موقع "تويتر" في مصر والسعودية عدد من الدول العربية، بعد أن نعى فيها ممثلون ومطربون الكوميديان المصري.



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