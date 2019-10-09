شكرا لبحثكم عن خبر حملة هشتاجات ضد جرعة ”يمن نت” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشنت النقابة الوطنية للشبكات، مساء الثلاثاء، حملة هشتاجات، بدأت الساعة الثامنة وحتى الحادية عشرة مساءاً تحت العناوين: #يمننتضد_المواطن #قراراتيمننتضدالمواطن #يمننتثروة_وطنية.

وطالبت اللجنة في بيان تلقاه "المشهد اليمني" ملاك الشبكات والمواطنين وكل المهتمين والمساندين للتحركات الرافضة لجرعة الإنترنت الالتزام بالهشتاجات المحددة ومراعاة الضوابط والمحددات التي أقرتها اللجنة، في تغريداتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وشدد البيان على الحقوق المشروعة لملاك الشبكات والمواطنين في الحصول على خدمة الإنترنت بأسعار مناسبة، والحفاظ على المشاريع المرتبطة بهذه الخدمة، و أن شركة يمن نت ثروة وطنية كبرى وانتقادنا هو انتقاد لقرار خاطئ من أشخاص وليس لمؤسسة مملوكة للشعب.

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وطالب البيان القائمين على شركة يمن نت مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطن وضرورة تجنيبه الجرع السعرية الجديدة في الخدمة العامة الوحيدة التي يحصل عليها من الدولة، لكون القضية حقوقية مطلبية تمس مصدر دخل شريحة كبيرة وواسعة من أبناء الشعب اليمني.

و كانت اللجنة في اجتماعها الاستثنائي، بصنعاء عدد من المحددات والضوابط للتصعيد الإعلامي الرافض لقرار رفع سعر تعرفة الإنترنت في اليمن، والذي يستهدف ملاك الشبكات اللاسلكية والمواطنين على حدٍ سواء.

ويواصل ملاك شبكات الانترنت في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، إطفاؤها بشكل كلي لمدة أربع ساعات يومياً منذ الاحد الماضي، وحتى يوم الجمعة القادمة، من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة السابعة مساءً، كخطوة تصعيدية للضغط على مسؤولي شركة يمن نت للتراجع عن قرار التعرفة الأخير.