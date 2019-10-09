غياب مظاهر الاحتفالات بيوم المُعلم بتعز ومناطق الحوثيين "تقرير"

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

تعز

كتب الخليج 365 - علي كامل:

غابت مظاهر الاحتفالات الرسمية بالمعلم في مناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الـ5 من أكتوبر من كل عام.



وفي اليمن حضرت الأوجاع وغاب الاهتمام بعيد المعلم ، كما غابت تماماً مظاهر الاحتفاءات الرسمية بالمعلم ولم يجد المعلمون وسيلة للاحتفاء بعيدهم سوى وسائل التواصل الاجتماعي كـ”فيسبوك” و”واتساب”، التي مثلت وسيلتهم للتنفيس والتعبير عن أوجاعهم في تبادل الأحاديث ونشر المنشورات المعبرة عن واقعهم وظروفهم المعيشية القاهرة في ظل ظروف الحرب التي تعيشها اليمن.

وفي الوقت الذي تحتفي دول العالم بالمعلم في عيده العالمي الذي يوافق الـ5 من أكتوبر، يعيش المعلمون في اليمن، أوضاعاً معيشية قاهرة جراء انقطاع مصدر رزقهم المتمثل بتوقف صرف رواتبهم، وخصوصاً المعلمين الواقعين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وحول هذا الأمر يقول لـ"الخليج 365" وكيل مدرسة أساسية بتعز : “لم أعرف أن اليوم الـ5 من أكتوبر هو يوم عيد المعلم، وأنا أؤدي وظيفتي يومياً، حتى زملائي المدرسون في المدرسة لم يتذكروا أننا اليوم نعيش عيد المعلم. نحن نعيش أوضاعاً معيشية غاية في السوء، ولا نجد ما نأكله مع أولادنا، نعمل دون رواتب، ونجبر على أداء وظائفنا دون أجور، ومن يرفض يتعرض للفصل والاستبدال”.

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وأضاف “لم تعد إدارات المدارس أو المعلمون أنفسهم يهتمون بمثل هذه المناسبات، نتيجة أوضاعنا المعيشية الساحقة. نعيش للعام الـ4 دون راتب، ولا نجد ما نعيل به أولادنا”، كما يقول صادق، ويواصل: “لا مكتب التربية في المحافظة مهتم بإحياء هذا اليوم، ولا وزارة التربية والتعليم في صنعاء”.

وفي سياق متصل، مدرس في إحدى المدارس بمحافظة تعز، الاحتفاء بعيد المعلم بطريقته، في ظل التغييب وعدم الاهتمام بالمعلمين في اليمن، وذلك من خلال نشر الرسوم المعبرة في مجموعات “وتساب”؛ إذ يقول من خلال رسمته الشبيهة بالشجرة، إن الوزير والطبيب والشرطي والتاجر وجميع كوادر البلد، تربوا وتعلموا على يد المعلم الذي يعد اللبنه الأساسية لقطاع التعليم في أي بلد.

حرب مدمرة

وشكلت الحرب أداة مدمرة لقطاع التعليم في اليمن، ففي الوقت الذي تعرضت فيه مئات المدارس للتدمير، سحقت الحرب أيضاً واقع المعلمين، وأدخلتهم في ظروف معيشية قاهرة، دفعتهم إلى امتهان وظائف أخرى بحثاً عن لقمة العيش، مثل البيع في العربات المتجولة، وامتهان الزراعة أو النجارة، وغيرها من المهن.

بدوره يقول أستاذ تربوي في منطقة شرعب السلام بمحافظة تعز، إن التعليم في اليمن، يمر في أسوأ مراحله، وإنه بعدما انقطع راتبه، ولم يجد ما يعيل به أسرته المكونة من 7 أفراد، لجأ إلى تعلم مهنة النجارة، وهو حالياً يعمل بها، محاولاً تلبية احتياجات أسرته.