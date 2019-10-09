مقتل مالك مطعم شهير في عدن برصاص مسلحين مجهولين

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
عدن
كتب
الخليج 365
قالت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مالك أحد المطاعم الشهيرة في العاصمة عدن .
وذكرت المصادر، أن المسلحين أطلقوا النار ليل الثلاثاء على مدير مطعم الحمراء في عدن" عادل دعدع" بينما كان يقود سيارته جوار فندق الذيباني بخور مكسر ولاذوا بالفرار .
وأشارت المصادر، إلى أن دعدع فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى .. مشيرة إلى أنه يجري حالياً التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة التي يعتقد أنها جنائية .
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