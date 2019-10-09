شاهد .. العاصمة عدن تصحو على أجواء ماطرة

العاصمة عدن تصحو على أجواء ماطرة

كتب عدن - الخليج 365

استيقظ سكان العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، على أجواء ماطرة شهدتها معظم مديريات ومناطق المدينة، التي عاشت صيفاً ساخناً خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالتزامن مع تزايد ساعات إنقطاع الكهرباء .



وخرج سكان المدينة إلى الشوارع بالتزامن مع هطول الأمطار للإستمتاع بهذه الأجواء التي أضفت بعضاً من البرودة على حالة الطقس .

وأفاد مراسل (الخليج 365) أن الأمطار لم تستمر طويلاً ولكنها ساهمت في تلطيف الأجواء وتخفيف درجة حرارة الصيف الذي يعيش أيامه الأخيرة هذا العام في عدن .

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