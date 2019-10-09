شاهد ماذا قالت قناة الـBBC في تقريرها عن الطفل اليمني”بائع الماء” وكيف غنى على الهواء مباشرة

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت قناة الـBBC البريطانية، مساء الثلاثاء، تقرير لها للطفل اليمني، عمرو أحمد، والمشهور على وسائل التواصل الإجتماعي ب "بائع الماء". وتناول التقرير الذي نشرته القناة البريطانية حياة الطفل اليمني، عمر احمد، من جوانبها المختلفة. Advertisements وتطرقت القناة في تقريرها لأبرز ما كتبه المشاهير من اليمن وخارج اليمن عن الطفل اليمني، عمر احمد الذي سحر العالم بصوته الجميل.

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