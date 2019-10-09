كادت أن تتسبب في مجزره بالأسلحة شاهد.. قنينة مياه تشعل معركة حامية الوطيس في عرس بصنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بصنعاء، أن قنينة مياه معدنية كادت ان تتسبب بمجزرة بالأسلحة في أحد الاعراس.

وأوضحت المصادر " أن القنينة اشعلت معركة حامية الوطيس، امتدت الى كافة انحاء قاعة العرس، واستخدم فيه العراك بالأيدي؛ الامر الذي أفسد راحة الضيوف المتواجدين داخل القاعة.

وشهدت بعض أعراس صنعاء حوادث غريبة و مماثلة لكنها نادرة الحدوث.

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