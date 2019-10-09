شكرا لبحثكم عن خبر قيود أمريكية على الآثار اليمنية المهربه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طلبت الحكومة اليمنية بفرض قيود الإستيراد الأمريكية على الآثار اليمنية المهربة وغيرها من المواد التي تمثل التراث الثقافي اليمني .



وقال موقع السفارة الأمريكية في اليمن الثلاثاء أن اللجنة الإستشارية الأمريكية للممتلكات الثقافيه (CpAC) ستجتمع يومي 29 و30 من شهر أكتوبر الجاري لمراجعة طلب اليمن للحصول على مذكرة تفاهم حول الملكية الثقافية .



وأضاف الموقع عدة صور لبعض هذه القطع المسروقة والتي حصل موقع " المشهد اليمني " على صور منها ومن المنتظر التعليق عليها من قبل الجمهور بشكل مباشر والمشاركة في الجلسة المفتوحة يوم 29 من شهر أكتوبر الحالي الساعة 8:30 _ 9:30 مساء بتوقيت الجمهورية اليمنية .



ويأتي هذا الطلب لليمن بموجب المادة التاسعه من اتفاقية اليونسكو والصادرة عام 1970م والتي تحظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بصورة غير شرعية .



الجدير ذكره ان آثار اليمن تعرضت لعملية نهب ممنهجه حيث بيعت العديد من القطع خارج اليمن وخاصة في الفترة الاخيرة والتي رافقت الحرب بعد انهيار العديد من مؤسسات الدولة اليمنية وباتت المليشيا تعبث بالآثار اليمنية .

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