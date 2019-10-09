شكرا لبحثكم عن خبر بائع الحب: الطفل اليمني الذي خطف الأسماع في شوارع صنعاء يغنى على قناة BBC والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استضافت قناة BBC البريطانية الطفل اليمني، عمرو أحمد، المعروف باسم بائع الماء والذي اشتهر على مواقع التواصل الإجتماعي في اليمن. ويعد الطفل عمر احمد واحد من أشهر الأطفال في اليمن خلال الفترة الأخيرة، بعد خطف الأسماع في شوراع صنعاء بصوته الساحر. Advertisements وبحسب قناة الـ BBC فان الطفل اليمني سيغني الليلة على برنامح ترندينغ في القناة البريطانية. يُذكر أن الطفل عمر أحمد أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن ودول خليجية في الفترة الاخيرة.

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