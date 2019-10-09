إستقرار أسعار الخضروات والفواكه والأسماك اللحوم في عدن

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

الخضروات

كتب عدن - الخليج 365

شهدت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، إستقراراً ملحوظاً، حسبما أفاد مراسل (الخليج 365) .



وبلغت أسعار الطماطم اليوم 600 ريال يمني للكيلو الواحد فيما بلغت أسعار البطاطيس 400 ريال يمني ، أما أسعار البصل فتوقفت أسعارها عند 500 ريال للكيلو الواحد عند معظم محلات بيع الخضروات .

فيما اصبحت أسعار الجزر والخيار أسعارها 400 ريال يمني للكيلو الخيار و 300 ريال يمني للكيلو الجزر وهو نفس سعر الكيلو الواحد من الكوسا والباذنجان .

وفيما يتعلق بالفواكه أو ما كما يطلق عليها سكان عدن " الخضرة الحالية " فإن سعر البرتقال يترواح ما بين 800 و 700 ريال للمستورد وكذلك هي أسعار التفاح المستورد فيما تبلغ قيمة أسعار التفاح المحلي 500 ريال يمني للكيلو الواحد .

كما أن فاكهة الموز التي لا تنقطع خلال فصول العام تتراوح أسعار الكيلو الواحد بين 300 و 280 ريال يمني بحسب نوعية وجودة الموز ، فيما تبلغ اسعار الكيوي المستورد 1200 ريال للكيلو الواحد، وبلغ سعر الكيلو الخوج 1500 ريال، وظلت أسعار المانجا على حالها عند 1200 ريال للكيلو الواحد .

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أما أسعار اللحم الضأن فبلغت 6000 ريال للكيلو الواحد بزيادة الفين ريال عن سعر اللحم المستورد " الصومالي " .

أما أسعار اللحم البقري فتتراوح ما بين 2500 و 3500 ريال يمني للكيلو الواحد وهذا الإختلاف هو من مديرية إلى آخرى في مديريات العاصمة المؤقتة عدن الثمان .

فيما أرتفعت أسعار الدجاج بنسبة بسيطة جداً مؤخراً وتتراوح أسعارها بحسب حجمها ما بين 2000 ريال و1200 ريال يمني .

فيما يتعلق بالأسماك فإن أسعار سمك الديرك لازالت مرتفعة حيث تقارن أسعارها بأسعار اللحمة الضأن بالنسبة للكيلو الواحد ، وبلغ أسعار السمك الثمد وهو الأكثر إنتشاراً في عدن ما بين 2500 للكيلو الواحد بحسب جودته والفترة الفاصلة بين إصطياده وعرضه للبيع .

ويوجد شحة في الأسماك المعروضة بحراج صيرة بسبب الرياح الشديدة التي تشهدها سواحل المنطقة والتي منعت الصيادين عن ممارسة الصيد .

ولذلك إرتفعت أنواع الأسماك المعروضة ومنها الدرة والصولفيش والهامور والبياض والجحش، إلى 5000 بحسب حجمها وجودتها .