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هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزع عدداً من المساعدات الغذائية في مديرية المكلا

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019

مساعدات

مساعدات

هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزع عدداً من المساعدات الغذائية في مديرية المكلا

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متابعات_الخليج 365

في إطار جهودها الخيرية والإنسانية، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عددا من المساعدات الغذائية في مديرية المكلا محافظة حضرموت.

 

وقامت الهيئة بتوزيع 1000 سلة غذائية، تزن 80 طناً و800 كيلوغراماً، على الأهالي في الأحياء الغربية بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت.

 

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واستفاد من توزيع المساعدات الغذائية 5000 فرداً من الأسر معدومة الدخل والأسر الأشد احتياجا.

 

من جانبهم، أعرب الأهالي عقب تسلمهم المواد الاغاثية، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة و حكومة وشعبا للوقوف بجانبهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد و جهود الإغاثة المتواصلة لأبناء حضرموت .

 

يأتي ذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لرفع المعاناة و تطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد .

 

يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح"، بلغت، (30,244) سلة غذائية بمعدل (2,443 طن و 715.2 كيلو )، استهدفت،( 151,220) فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت .

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