اجتماع بمدينة المكلا لمناقشة إنشاء مكتب خدماتي

الأربعاء 9 أكتوبر 2019 صورة من اللقاء كتب متابعات_الخليج 365 شهدت مدينة المكلا أمس ،اجتماعا بين المهندس عوض أحمد بن هامل المدير العام لمديرية مدينة المكلا والعميد منير كرامة التميمي مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت والدكتور محمد سالم باخلعة مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة.

Advertisements يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين قيادة الأمن والشرطة بساحل حضرموت والسلطة المحلية بمديرية المكلا ومكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة حضرموت. وناقش الاجتماع، فكرة إنشاء مكتب خدماتي متكامل يضم الأمن والأشغال والعقار والسلطة المحلية بالمديرية بالإضافة إلى عدد آخر من المكاتب لتسهيل وتيسير معاملة الأهالي وسرعة البث فيها. وبحث الاجتماع، العلاقات المشتركة وكيفية تطويرها والعمل على توطيد تلك العلاقات والمضي بها قدما نحو تحقيق المزيد من الانجازات على الصعيدين الأمني والمدني وتوحيد الجهود لتحقيق التوازن المنشود بالعمل المشترك وخلق منظومة إدارية متكاملة هدفها حماية المصالح العامة وخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار محافظة حضرموت .

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