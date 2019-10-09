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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس جواس ولا هيثم قاسم ..ماعجز عنه الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي قام به هذا البطل الجنوبي ولقن ابو علي الحاكم درسا لا ينسى ( صور البطل + اسمه )

2019/10/09 الساعة 05:59 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



اثارت صورة انتشرت لرجل كبير في السن بعد تحرير القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية للفاخر في محافظة الضالع اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وظهر في الصورة الرجل كبير السن وقد اشتعل راسه ولحيته شيبا الا ان ذلك لم يمنعه من الانضمام الى جبهة الضالع لدحر مليشيا الحوثي منها -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وكان هذا الرجل والذي يدعى فضل الساقع ويبلغ من العمر 70 عاما قد ظهر قبل عدة اشهر في مقطع فيديو له وهو يحمل سلاحا قديما خشبيا يواجه به مليشيا الحوثي ما جعل قائد التحالف العربي العميد راشد الغفلي ان يوجه بتكريم هذا الرجل بقناص حديث ودراجة نارية نظير جهوده في محارية الحوثيين.

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