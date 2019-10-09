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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مفاجأة من العيار الثقيل ...الاعلان عن اتفاق خطير يقضي بتقسيم اليمن الى ثلاثة اقاليم بدلا من سته ...(أسماء الاقاليم الجديدة ومحافظاتها مع الخارطة) 2019/10/09 الساعة 05:18 صباحاً

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