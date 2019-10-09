الإمارات تعيد قواتها الى عدن بعد ساعات من انسحابها المزعوم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت مصادر مطلعة في محافظة عدن، عن مخطط إماراتي خطير يستهدف المناطق الجنوبية وذك بالتواطؤ مع النظام السعودي.

واشارت المصادر الى أن الامارات شرعت في نقض ما تم الإتفاق عليه بين فصائل المرتزقة في مفاوضات جدة، وذلك فيما يتعلق بإنسحاب القوات الإماراتية من عدن وتسليمها زمام الامور للقوات السعودية، مؤكدة أن القوات الإماراتية شرعت أمس الثلاثاء في سحب عدد من قواتها، الا أنها سرعان ما اعادتهم الى عدن على متن ذات السفينة التي غادرت ظهر الثلاثاء الميناء.

وقالت المصادر لـ”الخليج 365 ” أن السفينة الإماراتية عادت الى عدن بعد ساعات من مغادرنها ميناء المحافظة .

مؤكدة أن قوات سعودية واخرى اماراتية اخلت جميع العاملين في الميناء قبل دقائق من وصول السفينة.

ولم تشر المصادر اذا ما كانت السفينة اخلت حمولتها من الدبابات والاليات العسكرية التي ادعت الامارات سحبها من عدن.