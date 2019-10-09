شكرا لبحثكم عن خبر وكالة دولية : انحسار كبير للغاية في معدل غارات التحالف على جماعة الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت وكالة (شينخوا) الصينية للأنباء أن الغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن قد تراجعت إلى حد كبير خلال الأيام الثلاثة الماضية ، وفقًا لتقارير رسمية من الجانبين صدرت يوم الأحد .

وجاء هذا الانحسار الملحوظ في عدد الغارات بعد أسبوعين فقط من عرض الانقلابيين لهدنة مع المملكة لإنهاء الحرب.

وبحسب الوكالة فقد أظهرت التقارير أن عدد الضربات الجوية للتحالف قد انخفض من 40 في المتوسط يوميًا في الأسابيع السابقة إلى ستة تقريبًا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ولفتت إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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ويوم الجمعة ، قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان على موقع تويتر أن "الهدنة التي أعلنت من الحوثيين ينظر إليها بشكل إيجابي من قبل المملكة ، وهذا ما تسعى إليه المملكة".

وكان الحوثيون قد عرضوا على السعودية قبل أسبوعين مبادرة هدنة ، قائلين إنهم أوقفوا هجمات الصواريخ وهجمات الطائرات بدون طيار ضد السعودية كبادرة "حسن نية" تجاه ما وصفه الحوثيون "بوقف شامل للحرب".

جاء العرض بعد أسبوع من هجوم 14 سبتمبر على أرامكو أكبر معمل للنفط في السعودية والذي أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي. وألقت الرياض باللوم على إيران في الوقوف وراء الهجوم وهو ما تنفيه طهران.