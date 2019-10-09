شكرا لبحثكم عن خبر مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية في طريقها الى صعدة بعد ساعات من تهديدات ”سريع” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دمرت مقاتلات التحالف العربي، تعزيزات لمليشيا الحوثي، كانت في طريقها إلى كتاف التابعة لمحافظة صعدة، بعد ساعات من تهديدات بالرد أطلقها، الناطق العسكري للحوثيين العميد يحي سريع.

وشن طيران التحالف ضربات استهدفت القافلة العسكرية التي كانت تضم مجاميع حوثية وعربات نقل، وأسلحة، وإمدادات.

وذكرت المصادر، أنه "تم رصد القافلة وهي متوجهة من حرض التابعة لمحافظة حجة، وتم استهدافها قبل وصولها إلى وجهتها المحددة، كتاف التابعة لمحافظة صعدة.

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وتأتي هذه الغارات، بعد ساعات من توعد الناطق العسكري للحوثيين، العميد يحي سريع، بالرد على استمرار الغارات الجوية للتحالف العربي على مناطق سيطرتهم وبشكل مناسب على كل عمل عدائي بحجمه ومستواه حتى لو كان هذا العمل العدائي غارة جوية واحدة. محذرا من أن "أي تصعيد عسكري سيقابل بالمثل، وكل عملية اعتداء سيتم الرد عليها بمستواها وحجمها".

ونوه سريع الى أن إجمالي الغارات بعد مبادرة المشاط للسلام تجاوزت 300 غارة.