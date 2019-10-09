شكرا لبحثكم عن خبر الصحة العالمية تعلن ولادة 4 ملايين طفل خلال سنوات الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ولادة أربعة ملايين طفل في اليمن منذ انلاع النزاع المسلح قبل خمس سنوات.

وأشارت منظمة الصحة في منشور على صفحتها بـ "فيسبوك" إلى أن قرابة 19.7 مليون يمني يفتقرون للرعاية الصحية، فيما وفد قرابة 4 ملايين طفل في ظل هذه الظروف.

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وقالت المنظمة إن حوالي 51% من المرافق الصحية قيد العمل، فيما تعطلت 49% منها، بسبب الحرب وتداعيات الصراع، حيث شهدت اليمن ولادة 4 ملايين طفل لا يعرفون كيف تبدو الحياة بدون حرب.



وأضافت المنظمة "اليمن بحاجتنا جميعًا، الآن أكثر من أي وقت مضى".

ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد بسبب الحرب ونقص التمويل، وتعرض بعض المنشآت الصحية للقصف، إلى جانب نقص الكادر الطبي، وانعدام بعض الأدوية الضرورية للحياة بسبب حالة الحصار المفروضة.