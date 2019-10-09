شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع جنوني لأسعار المشتقات النفطية والغاز بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بصنعاء، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي ارتفعت بشكل جنوني، في ظل انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة انقطاع المرتبات منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن سعر الدبة البنزين عبوة عشرين لتر تم بيعها اليوم في السوق السوداء بصنعاء بـ24000 ريال، مقابل انعدام مادة الديزل، والتي أصبحت تباع في مكان وحيد سرا، بشارع خولان.

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وأشارت المصادر الى أن سعر اسطوانة الغاز في محطات ودكاكين السوق السوداء وصل الى 12000 ريال، بعد أن كانت تباع بـ3500 ريال للمواطنين، بعد جرعة فرضتها مليشيا الحوثي.

وتشهد العاصمة صنعاء للأسبوع الثالث على التوالي أزمة مشتقات نفطية خانقة، نتج عنها ارتفاع في اسعار المواد الغذائية والتموينية، و انعدام لوسائل المواصلات.

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي، احتلت صنعاء، وانقلبت على الحكومة اليمنية، بسب اعلان الحكومة إجراء اصلاحات تضمنت إضافة 1000 ريال، بعد أن كانت بـ3000 ريال يمني في 2014.