شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يوزعون رحلات طلابية مجانية إلى الجبهات مع بداية العام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وزعت مليشيا الحوثي منشورات مع بداية العام الجامعي الجديد للطلاب في الجامعات الخاضعة تحت سيطرتهم منشورات تتضمن توفيرهم رحلات مجانية إلى جبهات القتال.

وقال أحد الطلاب اليوم الثلاثاء لموقع " المشهد اليمني " أن المنشورات تضمنت ارقام تلفونات مجانية للطلاب المتطوعين للقتال في صفوف المليشيا متضمنة توصيل المتطوعين فورا الاتصال بهم مع تحضيرهم من قبل المدرسين وعدم تغييبهم .

وأضاف المصدر ان الحوثيين تعهدوا بمعاملة الطلاب معاملة أخرى في الجامعات وان الأولويات لهم في التوظيف بعد تخرجهم في حال عودتهم من الجبهات سالمين .

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ووضح المصدر أن الإعلان تضمن عبارة " بشرى سارة للطلاب " و " اتصل نصل إلى أي مكان انتم فيه " وهو ما آثار حفيظة الطلاب من المليشيا والتي حولت الجامعات إلى أماكن لاستقطاب الطلاب وجرهم إلى الموت .

الجدير ذكره ان صور العديد من الطلاب الذين لقوا حتفهم في جبهات القتال مع الحوثيين مازالت مغطية جدران الجامعات والتي لايهمها غير بقائها في الحكم.