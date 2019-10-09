شكرا لبحثكم عن خبر ضبط ١٠٠كيلو حشيش في نقطة أمنية بين محافظتي مأرب والبيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف العميد ناصر عبدالله الاعوش مدير عام مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، عن كمية المخدرات التي تم ضبطها وهي في طريقها نحو صنعاء.

وقال الاعوش لـ"المشهد اليمني" أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط ١٠٠كيلو حشيش في نقطة الجوبة، محافظة مأرب، مفرق البيضاء.

وأضاف الاعوش: كما تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط ما يقارب ٤٠٠ كيلو حشيش مصنع خلال شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

واشار الاعوش الى أن معظم هذه الكميات تعبر باتجاه صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيا، و بأساليب اخفاء حقيقية ومتنوعة، لكن يقظة رجال الامن والنقاط العسكرية لها بالمرصاد.

Advertisements

ونوه الاعوش بان الاجهزة الامنية والقضائية تتعامل بحزم مع مثل هذه القضايا.

جدير بالذكر أن اغلب الاحكام القضائية الصادرة بحق مرتكبي ومروجي المخدرات في الآونة الاخيرة، تضمنت السجن لمدة عشرين سنة.

وتعد مكافحة المخدرات واحدة من الجبهات التي تخوضها الحكومة المعترف بها ضد مليشيا الحوثي، التي تنشط في تجارتها وتهريبها الى دول الجوار اليمني.